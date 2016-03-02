Вашингтон, 2 марта, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Евросоюз устал от украинской проблемы и ищет варианты «сбыть ее с рук» каким-то образом, пишет обозреватель Wall Street Journal Джон Винокур.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

По его мнению, Украина для ЕС — «нежелательное дело совести» и «огромный раздражитель». «Есть страны, которые думают, нельзя ли каким-то образом сбыть с рук Украину?», — приводит Винокур слова одного из высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

В частности, подтверждением этого можно считать то, что министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита в Киев пояснил властям Украины, что более нельзя объяснять невыполнение минских соглашений «ситуацией с безопасностью».

Кроме того, в ЕС больше не осталось «уважаемых голосов», которые бы высказывались за продление санкций против России. Впервые же открыто заявить о недовольстве жителей ЕС политикой Брюсселя в отношении Киева могут на референдуме в Нидерландах, где будет поставлен вопрос об ассоциации Украины с ЕС.