Вашингтон, 2 марта, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Разведывательное управление минобороны США предупредило компании, работающие в промышленных сферах о том, что закупать программное обеспечение (ПО) российской компании «Лаборатория Касперского» опасно, пишет издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники.

prototypegame.ru «Лаборатория Касперского»

По мнению американских чиновников, российские хакеры могут воспользоваться этим ПО, чтобы проникнуть в промышленные компьютерные сети, в частности, получить доступ к системам управления и сбора данных.

Издание уточняет, что соответствующее уведомление было разослано в Пентагоне. Чиновники из оборонной сферы отметили, что ранее хакеры из России и Китая осуществляли «киберразведку» в промышленных сетях для проведения будущих атак.

От комментариев представитель Пентагона отказался. В «Лаборатории Касперского» заявили, что ее ПО предназначено для защиты от злоумышленников и компьютерных угроз и не могут быть использованы для нанесения вреда, в том числе для взлома.