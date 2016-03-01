Кито, 2 марта, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Ранее объявленные пропавшими две аргентинские туристки найдены мертвыми в провинции Санта Елена (Эквадор). Марина Менегассо и Мария Хосе Кони числились пропавшими без вести с 22 февраля.

bigbangnews.com Марина Менегассо и Мария Хосе Кони — путешественницы

Согласно докладу министерства внутренних дел, задержанный Понсе Мина рассказал, что он хотел изнасиловать Марию Хосе Кони, которая попыталась убежать, но он ударил её палкой по голове и молодая женщина упала на землю уже мёртвая. Вторую жертву убили, перерезав ей горло, чтобы скрыть первое преступление. О задержании подозреваемых в убийстве двух молодых аргентинок сообщил министр внутренних дел Хосе Серрано, сообщает «Эквадор сегодня».

Однако, родственники убитых подвергают эту версию сомнению и заявляют, что власти Эквадора «безбожно лгут», а в качестве обвиняемых представили подставных лиц. Отметим, что уровень уличной преступности в прибрежных провинциях Эквадора, в том числе в Санта Елене, достаточно высок, хотя и ниже, чем в Колумбии или Венесуэле.