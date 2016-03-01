Минск, 1 марта, 2016, 22:38 — ИА Регнум. «Нам нужна значимая международная Ломоносовская премия, с соответствующим денежным наполнением (выше Нобелевской), с масштабной информационной поддержкой этого проекта. А союзные премии пусть остаются, но и их нужно поднимать на более серьёзный уровень», — заявил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM белорусский писатель, председатель витебской общественной организации «Русский дом» Андрей Геращенко.

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«Полагаю, что потенциал Премии Союзного государства России и Белоруссии в области литературы и искусства пока не задействован в должном объёме», — сказал писатель.

Оценивая деятельность занятых в присуждении данной премии, белорусский литератор отметил: «В СМИ выдвижение и сам ход присуждения практически не освещается, нет документальных фильмов, специальных телепередач о лауреатах, о которых мало кто слышит. К тому же сам смысл этой премии во всяческом содействии Союзному государству, но я не помню, чтобы кто-то из лауреатов (которых я не могу вспомнить без поисков в Интернете) говорил о проблемах в союзном строительстве, активно выступал за сам союз с Россией. Неизвестна (по крайней мере, мне) даже денежная составляющая такой премии».

«И по контрасту — Нобелевская, типично западная премия. Но стоило, пусть и абсолютно незаслуженно, вручить её Алексиевич, как тут же был поднят вселенский шум», — отметил Геращенко.

Напомним, по итогам состоявшегося 25 февраля в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили пакет документов, среди которых — бюджет СГ на 2016 год, приоритеты развития Союзного государства на 2014−2017 годы, решения по секретариату Союзного государства, а также решение о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2015−2016 годы. Теоретически, решение о премии важно для поддержки интеллигенции Союзного государства, развивающей культуру и искусство, укрепляющей связи между народами и сохраняющей историческую память, но на практике для бюрократии Союзного государства гораздо приятнее тратить деньги налогоплательщиков на представительские и прочие расходы, поощряя также придворных артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, премию Союзного государства в области литературы и искусства вручают раз в два года. До сих пор она не стала престижной наградой, уступая локальным премиям. Решения о присуждении премии формально относится к компетенции Высшего Госсовета Союзного государства. Фактически решения о награждении принимают чиновники, компетенции которых не очевидны. Механизм принятия решений неоднократно подвергался жесткой и обоснованной критике.