Дамаск, 1 марта, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В рядах ИГИЛ царит паника, террористы казнили 8 боевиков за «попытку дезертирства и мятежа». Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

А. Горбаруков ИА REGNUM Мятеж

Уточняется, что убитые подельники были выходцами из Нидерландов. По данным СМИ Пятой республики, с момента создания группировки в апреле 2014 года к ней примкнули порядка 75 граждан Голландии, большая часть из которых имеет марокканское происхождение.

В свою очередь, полиция Амстердама насчитала около 200 граждан страны, которые влились в ряды ИГИЛ на территории Сирии и Ирака. 50 из них — женщины.

МИД Франции встревожен не на шутку. Глава ведомства Жан-Марк Эйро утверждает, что позиции «повстанцев» по-прежнему обстреливаются с воздуха, передает газета Le Monde. «Мы желаем как можно скорее положить конец насилию. Но это требует применения конкретных мер», — отметил он в кулуарах женевской сессии ООН по правам человека, которая проходит на ежегодной основе.

Государственный департамент США занял более взвешенную позицию. «До нас доходит информация о нарушениях режима прекращения огня», — заявил официальный представитель ведомства Джошуа Эрнест, уточнив, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации в арабской республике и проверяет поступающие сведения.