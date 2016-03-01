Москва, 1 марта, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Новые правила награждения жителей Москвы званием почётного донора утвердили сегодня, 1 марта, в ходе заседания президиума правительства столицы. Теперь получить звание «Почётный донор Москвы» станет намного проще. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, пишет «Вечерняя Москва».

morgantibahia.com Донорская кровь

Эти изменения вводятся в связи с тем, что в российское законодательство уже внесены изменения по правилам присвоения звания «Почётный донор России». По словам Печатникова, до настоящего времени для получения звания «Почётный донор Москвы» требовалось бесплатно сдать кровь или компоненты крови 20 раз и более, а также сдать как минимум 30 раз плазму крови.

Теперь предлагается ввести систему зачётов, чтобы сдачу крови и плазмы можно было комбинировать. Звание «Почётный донор Москвы» может быть присвоено человеку, который сдал кровь как минимум 13 раз, а плазму крови 20 и более раз. В Москве на присвоение этого звания могут претендовать до 200 человек в год.