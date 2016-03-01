Санкт-Петербург, 1 марта, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Федеральное финансирование на антиретровирусную терапию пациентов с ВИЧ в 2016 году сократилось в Санкт-Петербурге на 30 млн рублей, региональное — на 27 млн рублей. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил журналистам главный врач СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Денис Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидается, что в 2016 году число пациентов, нуждающихся в лечении, в городе увеличится на 2−2,5 тыс. человек. Между тем, объем финансирования, выделяемый на терапию, уменьшился. Так, субсидия, выделяемая из федерального бюджета, сократилась на 3% и составила 1,1 млрд рублей. Из регионального бюджета на 2016 год на те же цели выделено 285 млн рублей.

Однако, по словам Дениса Гусева, городские власти намерены восполнить выпадающие средства. «Из комитета по здравоохранению мы уже получили запрос о необходимой нам сумме для дополнительного финансирования (…) Это позволит нам в этом году продолжить лечение тех пациентов, которые еще лечатся и взять на лечение других. А также не разбивать схему лечения на более простые препараты. В этом году перебоев с антиретровирусной терапией не будет», — заверил он.

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По словам специалиста, увеличение бюджета необходимо, в том числе, для того, чтобы обезопасить не зараженных граждан при контактах в ВИЧ-инфицированными. «Человек, который принимает препараты и привержен лечению, от него практически невозможно заразиться, вирусная нагрузка снижена и риск передачи снижен», — пояснил главврач.

На профилактику ВИЧ в Петербурге в 2016 году выделили на 1 млн рублей меньше — 12 млн рублей. Между тем, по словам экспертов, это крайне важная статья расходов, которая призвана остановить распространение ВИЧ-инфекции, а также избавить от опасных заблуждений.

«Мифы до сих пор бытуют, и общество не настолько серьезно относится к проблеме. До сих пор не так популярен презерватив, как, например, за рубежом, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Свеча» Екатерина Зингер. — Согласно исследованию среди молодежи 16−19 лет, 80% молодых людей — в графе про способ предохранения указывали, что «использовал другой способ предохранения». То есть, им даже в голову не приходит, что они в первую очередь должны защищать свое здоровье. Первое что их волнует — это что девушка может забеременеть.