София, 1 марта, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Болгарии в ходе массовых спецпроверок автозаправочных станций зафиксированы факты продажи топлива, произведённого террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России). Об этом пишет болгарская газета «Труд» со ссылкой на компетентный источник в таможенной службе Болгарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка (фрагмент)

Проверки службами по борьбе с организованной преступностью начаты в ответ на поступивший сигнал. Спецслужбы получили из России и США спутниковые фотографии, которые помогли обнаружить схему доставки контрабандных бензина и дизельного топлива в Болгарию.

Уточняется, что официально топливо завозится в Болгарию из Греции. Оно разгружается в портах городов Варна и Бургас, куда его привозят танкеры. В Грецию же горючее завозится из ЕС, таким образом осуществляются внутриевропейские поставки. Такова официальная схема импорта Болгарией бензина и дизельного топлива.

Отмечается, что при помощи электронной системы управления морским движением было обнаружено: танкеры, идущие в Грецию и Болгарию, совершают несанкционированный завод в семь портов Турции в Чёрном и Средиземном морях. Спецслужбы Болгарии предполагают, что в этих точках происходит загрузка контрабандного топлива, которое затем попадает на болгарский топливный рынок.