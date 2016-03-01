Москва, 1 марта, 2016, 10:59 — ИА Регнум. 1 марта на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки 74 рубля, это произошло впервые в этом году.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Стоимость евро также снижается и подходит к значению 80 рублей.

Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть. Баррель нефти марки Brent оценивается уже почти в 37 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК в феврале сократила экспорт сырья, а также снизила добычу нефти на 280 тысяч баррелей.

Кроме того, на увеличение мировых цен на нефть повлияла публикация компании Baker Hughes, где говорилось о сокращении в США числа работающих буровых установок.