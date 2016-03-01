Краснодар, 1 марта, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В краевой столице пройдет акция в защиту зеленых насаждений в районе Ростовского шоссе. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы жителей Ростовского шоссе Валентина Игнатенко, мероприятие будет проходить 5 марта на площадке между домами №6 и №8 на Ростовском шоссе. Ожидается, что участие в митинге примут не менее 200 человек.

comfortprestige.ru Вырубка деревьев

«Мы просто хотим, чтобы власти нас услышали. Ведь сейчас вырубщики вплотную приблизились к нашим домам, уже залезают на тротуар! Мы хотим, чтобы деревья оставили в покое. Если им нужно расширять дорогу — пусть делают это не за счет комфорта местных жителей», — поделилась Валентина Игнатенко.

Также по теме: Споры вокруг реконструкции Ростовского шоссе в Краснодаре продолжаются

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Экологической вахте по Северному Кавказу, митинг должен был пройти еще раньше, 27 февраля, но тогда городские власти запретили его. Причина — местом проведения мероприятия был избран «объект спорта». Организаторы митинга тогда опротестовали запрет в прокуратуре Краснодара.

В пресс-службе мэрии ИА REGNUM подтвердили, что на этот раз митинг на Ростовском шоссе действительно согласован с городским властями и состоится в назначенное время.

Как сообщалось ранее, конфликт между жителями и властями вокруг вырубки зелёной зоны на улице Ростовское шоссе, которую готовят к реконструкции, перешел в активную фазу. Для того, чтобы расширить городскую артерию на одну полосу, нужно спилить 180 деревьев. Против варварского уничтожения зеленых насаждений, которые растут здесь не один десяток лет, выступают жильцы домов этой улицы. Уже неоднократно проводились сходы граждан, встречи с чиновниками особых результатов не принесли. Власти уверяют, что проект согласован, и все делается в рамках закона. Кроме того, представители администрации обещают высадить взамен срубленных в два раза больше новых деревьев. Однако это граждан не устраивает. На месте строительных работ они организовали круглосуточное дежурство, чтобы спасти насаждения.