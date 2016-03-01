Москва, 1 марта, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Правительство России выделило из федерального бюджета субсидии в объёме 3,9 млрд рублей на предоставление грантов в сфере создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на оказание единовременной помощи начинающим фермерам. Средства распределены между бюджетами 79 субъектов РФ, сообщили в пресс-службе правительства России.

lifedon.com.ua Поле.Жатва

Отмечается, что выделенные средства правительство распределяет согласно правилам, утверждённым постановлением правительства от 28 февраля 2012 года №166. Министерство сельского хозяйства России каждый год оценивает эффективность использования выделенных правительством субсидий.

Данное распоряжение правительства от 27 февраля 2016 года №319-р подготовлено Минсельхозом РФ.

«Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 февраля 2016 года», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению от 22 февраля, субсидии на сумму 7,25 млрд рублей выделены из федерального бюджета на развитие растениеводства и распределены между 84 субъектами РФ.