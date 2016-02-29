Ла-Пас, 29 февраля, 2016, 23:13 — ИА Регнум. В Боливии кипят страсти вокруг скандала, связанного с личной жизнью президента страны Эво Моралеса. Напомним, что официально он никогда не состоял в браке.

twicsy.com Эво Моралес — президент Боливии

Как сообщает издание El Deber, арестована бывшая «гражданская жена» Эво Моралеса — Габриэла Сапата, которую подозревают в злоупотреблении служебным положением. Бывший сотрудник боливийской разведки Карлос Вальверде месяц назад обвинил Эво Моралеса в том, что он назначил женщину, с которой состоял в интимных отношениях, одним из руководителей представительства China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) в Боливии, а также содействовал заключению многомиллионных контрактов правительства Боливии с этой фирмой.

Однако, на этом «мыльная опера» не закончилась. Эво Моралес публично признался, что состоял с Габриэлой Сапатой в близких отношениях, у них был общий сын, который погиб. Однако, одна из родственниц Сапаты довела до сведения прессы, что ребенок жив, а президент Эво Моралес якобы лгал народу. Судебные органы потребовали, чтобы родственница Сапаты представила этого ребенка суду, если он жив, комментирует La Razon.

Отметим, что, по мнению боливийских экспертов, история с гражданской женой стала одной из причин падения рейтинга президента Боливии за последние месяцы.