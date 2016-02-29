Москва, 29 февраля, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении льготного периода оплаты для грузовых автомашин в рамках системы «Платон» после 1 марта 2016 года. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 29 февраля, на сайте правительства России.

platon.ru Система «Платон»

В постановлении сказано, что срок применения коэффициента 0,41 при расчёте размера платы, взымаемой с большегрузов массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда, причиняемого ими дорогам общего пользования федерального значения продлен до специального решения.

Также постановление устанавливает, что до 30 июня 2017 года к размеру этой платы не будет применяться ежегодная индексация в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен. При этом, начиная с 1 июля 2017 года, ежегодная индексация будет рассчитываться, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года.

Напомним, система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. В рамках этой системе со всех грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам взымается плата за то, что они портят дорожное покрытие.

Сперва тариф был установлен на уровне 1,53 рубля за каждый километр пути. Теперь Медведев продлили действие этого тарифа, но ранее планировалось, что с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года тариф вырастет до 3,08 рублей за километр, а с 2019 года — до 3,73 рублей за километр.

Средства, аккумулируемые системой «Платон», поступают в Федеральный дорожный фонд и в дальнейшем направляются на федеральные и региональные дорожные проекты.