Иваново, 29 февраля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Завершилась реконструкция Ивановского почтамта. Презентация здания после ремонта состоялась сегодня, 29 февраля. Одним из первых посетителей стал губернатор региона Павел Коньков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Ивановской области

Глава Ивановской области вместе с другими почётными гостями торжественного открытия «Главпочтамта» осмотрел отремонтированный зал для обслуживания физических лиц и подсобные помещения: почтальонские комнаты, комнаты отдыха, комнаты обработки входящей корреспонденции.

Все работы по реконструкции были проведены на средства ФГУП «Почта России». Общий объём финансирования составил около 50 миллионов рублей.

Реконструкция началась в январе 2015 года. Сейчас завершены все плановые работы. Так, полностью отремонтирован фасад здания, балюстрада и башня с часами, восстановлены шпили, венчающие крышу. Установлена декоративная подсветка.

Восстановлена главная лестница с гранитными ступенями, ведущая в зал для обслуживания клиентов. В здании заменены двери и все окна. Для удобства клиентов был установлен электроподъемник для маломобильных групп населения.

Полностью заменены инженерные сети первого этажа здания: электрическая проводка, вентиляционные сети. Отделение почтовой связи готово к большому потоку отправлений, в подсобных помещениях установлен новый ленточный транспортер.

Полностью отремонтирован зал для обслуживания физических лиц и служебные помещения для персонала. Для обслуживания юридических лиц организован новый зал с отдельным входом. В основном зале восстановлен исторический вид хрустальных люстр, лепнина на потолке и стенах.

Добавим, что помимо приёма и отправки корреспонденции, подписки на периодические издания, отделение Почты России оказывает универсальные услуги связи, принимает платежи и переводы. В ближайшем будущем на базе учреждения совместно с ВТБ будут оказывать ещё и банковские услуги.

Губернатор Павел Коньков положительно оценил преображение Ивановского почтамта. «Сегодня здание главного почтового отделения областного центра соответствует всем современным требованиям. Отрадно, что восстановлены исторические элементы архитектурного памятника, — подчеркнул Павел Коньков. — Обновленное здание остается украшением главной магистрали областного центра и достопримечательностью Иванова».