Рига, 29 февраля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В последние два месяца наблюдается уменьшение перевозимых по железной дороге Латвии грузов, сообщил на телеканале LNT в передаче «900 секунд» председатель правления Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш, пишет портал Delfi.lv.

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В наибольшей мере это связано с уменьшением грузов из России, откуда на латвийскую железную дорогу поступает примерно 80% грузов. При этом Берзиньш придерживается осторожного оптимизма и усматривает возможности сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

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