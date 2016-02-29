Вильнюс, 29 февраля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Литовские предприятия, оказывающие услуги по размещению и проживанию, дождались на 5,4% больше местных и иностранных туристов, чем в 2014 году, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 февраля, в Департаменте туризма при Министерстве хозяйства Литвы. Число местных туристов в 2015 году выросло на 10,3%, число иностранных туристов увеличилось на 2,3%. Число туристов из стран ЕС в Литве в 2015 году выросло на 11,9%, не из стран ЕС — сократилось на 8,6%.

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Как утверждает заведующая Отделом развития туризма Государственного департамента туризма Расуоле Андрулене, хотя россиян в прошлом году было почти на треть меньше (-32,6%), сократились и потоки белорусов (-13%), уменьшающие риск меры по распределению ресурсов, предусмотренные в маркетинговой стратегии литовского туризма, позволили успешно избежать геополитических и экономических изменений на главных рынках прибывающего туризма.

«В настоящее время 58,2% посещающих Литву иностранных туристов — граждане ЕС. С учетом изменений, происходящих на туристическом рынке, Государственный департамент туризма определяет 6 целевых туристических рынков, в которых в течение ближайших 5 лет Литва планирует наибольший задел. Это страны ЕС: Германия, Великобритания, Швеция, Италия, Норвегия и Франция. Стратегия оправдала себя: все эти рынки в прошлом году росли, а рост пяти целевых рынков двузначный. Вместе они в настоящее время составляют 27,1% всего рынка услуг по проживанию в Литве», — утверждает Андрулене.

Германия в 2015 году впервые стала уверенным лидером литовского прибывающего туризма. В прошлом году Литву посетили 170 тыс. немецких туристов, на 4,9% больше, чем в 2014 году. Проведенное по заказу Государственного департамента туризма исследование, во время которого Литву как туристическую страну оценивали иностранные туристы, показало, что немецкие туристы весьма положительно оценивают туристический потенциал страны. 9 из 10 немцев, посетивших Литву, рекомендовали бы приехать туда своим друзьям и знакомым.

В десятке главных рынков прибывающего туризма Литвы наибольшим ростом туристов в 2015 году отличились Украина (+27,1%) и Норвегия (+27%). Двузначным ростом радовали и другие страны большой десятки: Италия (+20,2%), Великобритания (+17,2%), соседи Латвия (+11,3%) и Эстония (+10,6%).

Четыре дальних рынка прибывающего туризма в 2015 году также сохранили большой рост: Япония выросла на 45,4%, Китай — на 36,4%, Израиль — на 11%. Общий рост дальних рынков, по сравнению с прошлым годом, достиг 12,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент туризма Литвы, манипулируя статистикой, никогда не предоставляет точных чисел потока туристов в Литву, ограничиваясь лишь процентами, что позволяет показывать рост, например, в тех случаях, когда прирост на условные 50% из Украины — это несколько сотен человек, а потеря 30%: российских туристов — это десятки тысяч.

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