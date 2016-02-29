Магас, 29 февраля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Территорию от Магасского круга до Аланских ворот у въезда в Ингушетию засадят фруктовыми деревьями. Саженцы для посадки предоставит питомник предприятия «Сад Гигант». По поручению главы региона Юнус-Бека Евкурова, будет найден предприниматель, который выразит желание этим заняться, после чего определятся с деревьями, которые там приживутся.

pixabay.com Яблоня

В 2016 году сельхозпроизводитель «Сад Гигант» выделил дополнительно под сад около 100 гектаров земли. Еще на 20 гектарах будет разбит питомник для нужд сельхозпредприятий Ингушетии. Кроме того, для «Сада Гиганта» будет построен оросительный канал, сообщили ИА REGNUM 29 февраля в пресс-службе главы региона.

Для развития предприятия ОАО «Братцевское», которое известно своими яблоками далеко за пределами республики, будет перенесен с территории садов газопровод, что положительно повлияет на дальнейшие работы на объекте.

Оба этих хозяйства являются импортозамещающими производствами. На них руководство региона делает ставку, рассчитывая в текущем году за счет выращенных в них яблок на 80% обеспечить собственные потребности. Кроме того, фрукты, выращенные этими предприятиями, известны далеко за пределами Ингушетии.

Сады, заложенные в 2013 году по интенсивной итальянской технологии, дали первый урожай в 2014 году. Со 119 га было собрано более 100 тонн яблок сортов Гала, Голден Делишес, Супер-чиф. В 2015 году собрано около 120 тонн. На пятый год вегетации урожайность должна по проекту составить 50 тонн с гектара.