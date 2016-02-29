Москва, 29 февраля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Усиление ответственности Банка России станет новым шагом для защиты кредитных организаций от банкротств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля, об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания межрегионального банковского совета.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Следующим шагом для защиты кредитных организаций от банкротств, как ни странно это прозвучит, должно стать усиление ответственности Банка России и его отдельных должностных лиц», — заявила сенатор.

Нередки случаи, когда кредитные организации проходят проверки Центрального банка на протяжении многих лет, и, несмотря на это, банки накапливают множество проблем, в итоге оказываясь банкротами. «Центральный банк либо не замечает этих проблем, либо никак не реагирует на них», — подчеркнула она.

«Почему так легко обманывают государство, банкиров, вкладчиков? Фирмы-однодневки выводят десятки миллионов долларов, и Центральный банк это не замечает», — добавила Матвиенко.

Главной задачей финансового регулятора должна быть не ликвидация банка, когда он уже пуст, а принятие превентивных мер еще до его разорения, также отметила спикер Совфеда.

«Давайте все вместе подумаем, как оперативно принимать решения об аресте имущества, как сразу сделать органичения на выезд? Получается, что сначала мы констатируем банкротство, потом следствию требуется время, и до суда активы уже успевают вывезти. Необходима система мер по превентивной защите вкладчиков», — подчеркнула она.

Усиление ответственности должно распространиться и на аудиторов, считает сенатор. «Следует рассмотреть предложение о повышении ответственности аудиторов за результаты проверки банка, вплоть до уголовного наказания», — сказала она.