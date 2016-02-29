Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Пользователи интернета поздравляют голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который наконец получил премию «Оскар» после шести номинаций.

Time

Реакция очень разнообразная — от добрых шуток до ехидства, отмечает портал Mashable. Артист сможет «провести длинный вечер» за чтением всех сообщений в Twitter.

Также поклонники выражают сожаление, что Ди Каприо получил «Оскара» за фильм «Выживший» — не самый сильный в его карьере. Ранее он выдвигался на номинацию за ленты «Авиатор», «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Кровавый алмаз» и «Волк с Уолл-стрит».

«Оскар» за лучшую актерскую работу стал первым в карьере Ди Каприо. Напомним, вестерн-триллер «Выживший» был снят по одноимённому роману Майкла Панке 2013 года и частично основан на жизни маунтинмена Хью Гласса. События разворачиваются на северо-западе Америки в начале XIX века.