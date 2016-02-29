Ереван, 29 февраля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Конфликты между странами — членами ПАСЕ должны найти скорейшее решение, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт в интервью АПА накануне визита в Азербайджан. «В Европе, где есть такие ценности, как права человека и демократия, все еще существуют конфликты. Правда, мы называем их «замороженными», однако они не заморожены. Сейчас мы говорим о конфликте на Украине, вопросе Крыма, однако наряду с этим есть конфликты в Грузии, в Южной Осетии и Абхазии, приднестровский в Молдове, конфликт на Балканах, а также продолжающаяся уже более 20 лет незаконная и противоречащая международным нормам оккупация Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана со стороны соседней Армении», — отметил Аграмунт.

http://assembly.coe.int Педро Аграмунт

По его мнению, этот вопрос полностью заморожен и для его урегулирования никаких шагов не делается. «Несмотря на то, что к урегулированию вопроса были привлечены международные организации, создается впечатление, что никакого прогресса нет. Считаю, что все эти конфликты, в том числе вопрос освобождения Нагорного Карабаха и других земель Азербайджана от оккупации, должны быть урегулированы», — заявил председатель ПАСЕ.

Испанский депутат Педро Аграмунт был избран главой ПАСЕ на зимней сессии организации, и, как пишет газета «Голос Армении», моментально ринулся в бой — отрабатывать полученные ранее нефтедоллары и зарабатывать аванс на новые «подвиги».

«Педро Аграмунт — далеко не первый авантюрист из ряда руководителей различных европейских структур в разные годы, в том числе — в ПАСЕ, намеревавшихся «решить» карабахский вопрос. До него это пытались сделать и другие дружки и содержанты бакинского режима — Тэрри Дэвис, Дэвид Аткинсон, Горан Ленмаркер (этот в рамках ПА ОБСЕ), Мевлют Чавушоглу… Список можно продолжить, но ясно одно: всех их объединяет полный крах на поприще отказа, как помпезно выражается новый глава Ассамблеи, от «страусиной политики» и попыток поперек Минской группы решить вопрос в пользу Азербайджана. Отсутствие у ПАСЕ мандата на такого рода деятельность, да и вообще — на любую деятельность, связанную с урегулированием конфликтов, их абсолютно не смущает», — пишет газета.

Автор статьи напоминает, что имя испанского депутата, ныне возглавляющего Парламентскую ассамблею Совета Европы, давно стало синонимом коррумпированности и ангажированности. «Педро Аграмунт — верный друг алиевского режима и один из главных фигурантов всех без исключения докладов организации Европейская инициатива стабильности (ESI), посвященных печально знаменитой, но уже несколько протухшей на фоне нефтяного кризиса икорной дипломатии Азербайджана», — отмечает издание.

Педро Аграмунт сегодня прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.