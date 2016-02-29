Сочи, Краснодарский край, 29 февраля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Прокуратура Лазаревского района Сочи изъяла более 300 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Товары не имели надлежаще оформленных товарно-транспортных документов и сертификатов соответствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 29 февраля.

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«Два лица, имеющие лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, продали более 300 литров вина и другого алкоголя без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота,» — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, тара, в которой находился контрафактный продукт, не соответствовала предъявленным требованиям. На ней не было федеральных акцизных марок установленного образца.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении юридических лиц и их руководителей дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 14. 16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

На Кубани сейчас ведется активная борьба с контрафактным алкоголем.

«За 2015 был поставлен своеобразный «рекорд» по количеству изъятого алкоголя — около1,5 миллиона литров. Такого в крае не было никогда», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

По информации департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, в 2016 году ведомство провело 158 согласованных с прокуратурой проверок предприятий, осуществляющих реализацию алкоголя и спиртосодержащей продукции в регионе.