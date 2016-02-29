Тбилиси, 29 февраля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. «Не обязательно становиться политиком, чтобы служить своей стране, но когда видишь, что страна развивается неправильным путем, ты вынужден вступить в политику», — заявил грузинский оперный певец, учредитель «Фонда развития Грузии» Паата Бурчуладзе в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра».

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По его словам, он поддерживал всех, кто приходил к власти в Грузии, в том числе Саакашвили, который, по оценке Бурчуладзе, «в первые годы своего правления сделал для Грузии очень много хорошего, поставил страну на ноги». А сейчас Паата Бурчуладзе не видит той политической силы, которую бы мог поддержать и которая бы вывела страну из кризиса.

По заявлению учредителя «Фонда развития Грузии», у него есть друзья и среди членов «Единого национального движения», и среди представителей нынешнего правительства, дружеские отношения связывают его с Ираклием Аласания и с Бидзиной Иванишвили, и все, по мнению Бурчуладзе, пытаются переманить его на свою сторону.

«Но мои личные отношения и друзья не имеют никакого отношения к развитию страны. Крайне важно, чтобы правительство и оппозиция сумели поставить интересы страны выше личных политических интересов», — подчеркнул Бурчуладзе.

Он отметил, что у него немало связей в России, и ему приятно, когда его называют российским басом, но Паата Бурчуладзе считает, что «России доверять нельзя».

«Наша ошибка в том, что мы на протяжении всей истории излишне доверяли российской политике. То же самое случилось в 2008 году. Думаю, что и сегодня мы допускаем ту же ошибку. Излишне доверять России нельзя!» — заявил Бурчуладзе.

По его словам, представители ЕНД пытаются представить его российским проектом, представители «Грузинской мечты» окрестили его проектом ЕНД, но на самом деле он — проект грузинского народа.