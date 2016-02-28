Осло, 28 февраля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Для развития европейской газовой инфраструктуры необходимо расширить систему газопроводов с арктических территорий Норвегии и далее на юг. Как сообщает американское издание Second Line of Defense, об этом заявил министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен, выступая на семинаре Атлантического совета США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трубопровод

В своем выступлении Льен также обратил внимание на важность формирования глобального рынка природного газа. Министр нефти и энергетики Норвегии подчеркнул, что энергетическую безопасность Европы обеспечит диверсификация поставок газа. Норвегия и Россия сегодня являются главными поставщиками природного газа на европейский рынок, напомнил Льен. По его словам, с помощью норвежского газа, импорта СПГ из США, а также растущих поставок из Африки Европа сможет избавиться от зависимости от России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Норвегия заявила о том, что ждет от Европейского союза «четких сигналов», чтобы начать инвестировать в разработку газовых месторождений, а также в расширение своей трубопроводной системы. Власти королевства и нефтегазовый концерн Statoil хотят участвовать в разработке потенциально огромных запасов газа в Баренцевом море. Норвегия предлагает продавать газ по всему миру в виде СПГ или поставлять в Европу по трубопроводам. Однако для дальнейшего расширения экспортной трубопроводной системы, власти королевства должны быть уверены в том, что норвежский газ играет важную роль в энергетическом балансе Европы. «Неопределенность снижает вероятность этих инвестиций», — подчеркивал министр нефти и энергетики Торд Льен.

По словам европейского комиссара по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, Норвегия является ценным партнером для ЕС, особенно по сравнению с Россией, чьи отношения с Брюсселем испортились в результате конфликта на Украине. Тем не менее, по словам Каньете, потребность Европейского союза в газе останется на стабильном уровне — примерно 380−450 миллиардов кубометров год. Норвегия обеспечивает примерно одну четверть этих объемов.

Напомним также, в 2015 году Норвегия поставила рекордные объемы газа на европейские рынки — 108 млрд кубометров (для сравнения: российский «Газпром» — 159,4 млрд кубометров). Поставки норвежского газа на приемные терминалы в Германии, Бельгии, Франции и Великобритании увеличились на 7 млрд кубометров по сравнению с показателями 2014 года.