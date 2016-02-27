Москва, 27 февраля, 2016, 18:10 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в центре столицы. Разделившись на две колонны, участники марша прошли по центральным улицам столицы до проспекта Сахарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова в Москве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие началось в 14.00 от станции метро Чеховская. Две колонны участников, возглавляемые Алексеем Навальным, Ильей Яшиным и Михаилом Касьяновым, прошли по центральным улицам Москвы, соединившись в конечной точке маршрута на проспекте Сахарова.

После окончания официальной части мероприятия, часть присутствующих отправились на место убийства сопредседателя РПР-Парнас (ныне «Парнас») Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

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По предварительным данным, в мероприятии приняли участие порядка 14 тысяч человек. Ранее организаторы акции заявляли о 50 тысяч участников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова в Москве

Мероприятие прошло в спокойном режиме: шествие сопровождало большое количество сотрудников полиции, включая наблюдение с воздуха.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие, приуроченное к годовщине гибели Бориса Немцова в Москве

Стоит отметить, что звучащие во время акции лозунги были посвящены не только непосредственно гибели Немцова, но и полны высказываниями в адрес политических оппонентов присутствующих. Тем не менее, никаких эксцессов и столкновений отмечено не было.

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