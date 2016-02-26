Минск, 27 февраля, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Казахстанский экспорт в Белоруссию почти в 11 раз меньше, чем из страны «рыночного социализма», сообщает Белстат.

belstat.gov.by Экспорт белорусских товаров в Казахстан в 2015 году

За 2015 год оборот взаимной торговли Казахстана и Белоруссии составил $ 576,3 млн ($966,8 млн в 2014 году). Белорусский экспорт в Казахстан упал почти в два раза — с $ 879,4 млн до $ 524,7 млн, импорт также резко снизился — с $87,4 млн до $51,6 млн. Во взаимной торговле Белоруссия получила положительное сальдо в сумме $ 473,1 млн ($792 млн по итогам 2014 года).

По сравнению с 2014 годом почти в четыре раза рухнули поставки белорусских грузовиков в Казахстан — до 166 штук (799 в 2014 году). Почти в два раза упали поставки прицепов и полуприцепов — до 443 штук (893 в 2014 году). Зато ненамного вырос экспорт тракторов — до 3,93 тысячи штук (3,527 тысячи в 2014 году). Резко упали поставки белорусской сельхозтехники на рынок Казахстана — до 1,481 тысячи штук (2,538 тысячи в 2014 году).

Белоруссия поставила в Казахстан 110,2 тысячи тонн нефтепродуктов (144,7 тысячи тонн в 2014 году). Резко выросли объёмы поставок в Казахстан таких белорусских продуктов, как экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки, крупы, крахмала — до 6,893 тысячи тонн (156 тонн в 2014 году).

В свою очередь Казахстан почти вдвое сократил поставки нефтепродуктов в Белоруссию — до 3,81 тысячи тонн (7,914 тысячи тонн в 2014 году). В 2015 году Белоруссия закупила в Казахстане 7,406 тысячи тонн сжиженного газа, не отмеченного во взаимной торговле за 2014 год. Резко упали поставки казахстанского алюминия необработанного — до 7,708 тысячи тонн (11,623 тысячи тонн в 2014 году). Хлопкового волокна нечесаного Казахстан поставил 849 тонн (2,02 тысячи тонн в 2014 году). Белоруссия резко сократила покупку минеральных смешанных удобрений в Казахстане — до 7,855 тысячи тонн (33,343 тысячи тонн в 2014 году), частей для автомобилей и тракторов — до 30 тонн (62 тонны в 2014 году), солей фосфорных кислот — до 1,04 тысячи тонн (3,994 тысячи тонн в 2014 году), грузовиков — до 50 штук (248 в 2014 году), тракторов и седельных тягачей — до 75 штук (152 в 2014 году).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС составил $28,2045 млрд (-26,7%), сальдо для белорусской стороны сформировалось отрицательное (-$6,2105 млрд). Со странами СНГ товарооборот Белоруссии упал также более чем на четверть — до $32,4174 млрд (-28,4%), сальдо для белорусской стороны сформировалось отрицательное (-$4,2714 млрд). Товарооборот со странами Евросоюза сократился до $14,4328 млрд (-28,3%), сальдо для белорусской стороны традиционно сформировалось положительным и выросло до $2,7712 млрд.

Отметим, официальный Минск не сумел заинтересовать Казахстан в масштабных инвестициях в белорусские НПЗ и предприятия химической промышленности, хотя несколько лет назад такие переговоры велись и делегации из Казахстана приезжали в страну «рыночного социализма». В свою очередь белорусские госпредприятия не смогли осуществить экспансию на казахстанский рынок сельхозтехники.

Также отметим, официальный Минск не отказался от диверсификации поставок углеводородов в Белоруссию. Пропагандистский проект по переработке нефти из Азербайджана и Венесуэлы был явлен в 2010 году и вскоре бесславно провалился, оставив после себя долги перед Каракасом. Проекты по поставкам сжиженного газа обсуждались с Катаром и другими странами, для чего планировалось задействовать СПГ-терминалы в Литве и на Украине.