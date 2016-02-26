Бухарест, 27 февраля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило меморандум, согласно которому министерство обороны страны передаст Украине военное снаряжение и оборудование на сумму более 250 тыс евро. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, румынское государство решило сделать такое пожертвование по просьбе «украинских партнеров» ввиду «внутренней ситуации на Украине».

imgur.com Солдаты НАТО

В Бухаресте выразили надежду, что это усилит структуры вооруженных сил Украины и укрепит двусторонние отношения в сфере обороны. Затраты на доставку груза на Украину и прохождение таможенных процедур берет на себя румынская сторона.