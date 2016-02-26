Москва, 26 февраля, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил нового главу Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино с избранием на этот пост. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Piotr Drabik Джанни Инфантино

В поздравительной телеграмме Путина сказано, что активная и плодотворная деятельность в международных спортивных организациях, значимый личный вклад в развитие футбольного движения по праву снискали Инфантино высокий авторитет.

Кроме того, Путин отметил, что Инфнатино поможет на новом ответственном посту его профессиональный опыт и большой творческий, организационный потенциал. Это должно способствовать укреплению позицийи Международной федерации футбольных ассоциаций во всем мире.

«Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с ФИФА, в частности, в подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Напомним, сегодня на внеочередном конгрессе ФИФА, делегаты от 207 национальных футбольных ассоциаций во втором туре избрали нового главу Федерации. Им стал генеральный секретарь Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино.