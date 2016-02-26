Москва, 26 февраля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Благодаря немедленному повышению ставок акцизов на топливо 8,5 млрд рублей из бюджета будет направлено на дорожное строительство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), выступая от фракции в ходе обсуждения повышения акцизов в Госдуме.

severnoe-tushino.mos.ru Строительство дорог

«Либо мы это сегодня принимаем, либо не принимаем, допустим, откладываем на месяц. Это 8,5 миллиарда. Но это деньги, которые не пойдут на дороги. Цена промедления в принятии решения — 8,5 миллиарда рублей. Вот мы готовы заплатить эти деньги за пустую болтовню? Вот здесь и проявляется ответственность парламента за принятые решения», — отметил он.

При этом Макаров подчеркнул, что правительство должно отвечать за свои слова, в частности, о том, что рост цен на бензин не превысит размер инфляции. «За свои слова надо отвечать», — подчеркнул Макаров. «Мы должны не допустить тупого переноса налоговой нагрузки на граждан», — добавил парламентарий.

Госдума 26 февраля приняла в целом закон о повышении ставок акцизов на топливо с 1 апреля 2016 года. Так, ставка повышается на 2 рубля на литр на бензин, на 1 рубль на литр — на дизельное топливо.