Лондон, 26 февраля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Продюсер популярного телесериала «Шерлок» Сью Верчью пообещала, что выходу нового сезона сериала в январе 2017 года могут помешать лишь непредвиденные обстоятельства, сообщает портал Gulf News.

Цитата из т/с «Шерлок». реж Пол Макгиган. 2010. Великобритания Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

По словам Верчью, новый сезон будет состоять из привычных трех эпизодов. Съёмки должны начаться в апреле и закончиться в конце июля.

Сюжеты новых серий будут построены вокруг Холмса и Ватсона, но достаточно много времени планируется уделить отношениям знаменитого сыщика с его братом. Таким образом будет еще и приоткрыто прошлое семьи Холмс.

Цитата из т/с «Шерлок». реж Пол Макгиган. 2010. Великобритания Мартин Фримен и Бенедикт Камбербэтч в ролях доктора Джона Ватсона и Шерлока Холмса

У авторов сериала есть идея и для пятого сезона.

Телесериал «Шерлок» был впервые показан на канале ВВС в 2010 году и принес огромную популярность как создателям фильма, так и исполнителям главных ролей.