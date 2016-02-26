Новый сезон «Шерлока» выйдет в январе 2017 года
Лондон, 26 февраля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Продюсер популярного телесериала «Шерлок» Сью Верчью пообещала, что выходу нового сезона сериала в январе 2017 года могут помешать лишь непредвиденные обстоятельства, сообщает портал Gulf News.
По словам Верчью, новый сезон будет состоять из привычных трех эпизодов. Съёмки должны начаться в апреле и закончиться в конце июля.
Сюжеты новых серий будут построены вокруг Холмса и Ватсона, но достаточно много времени планируется уделить отношениям знаменитого сыщика с его братом. Таким образом будет еще и приоткрыто прошлое семьи Холмс.
У авторов сериала есть идея и для пятого сезона.
Телесериал «Шерлок» был впервые показан на канале ВВС в 2010 году и принес огромную популярность как создателям фильма, так и исполнителям главных ролей.