Вашингтон, 26 февраля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Вирус Зика может приводить к гидранэнцефалии — полному отсутствию мозга — у плода, а также другим тяжелым заболеваниям, сообщает Reuters.

euroradio.fm Вирус Зика

К таким выводам пришли ученый из Йельского университета Альберт Коу вместе с доктором Антонио Раимундо де Алмейда из больницы им. Роберто Сантоса в Сальвадоре (Бразилия).

Они провели исследование плода, у матери которого был обнаружен вирус Зика. У младенца полностью отсутствовал головной мозг, вместо которого черепная коробка была заполнена жидкостью. В таких случаях речь идет о гидранэнцефалии.

В других частях тела вместо тканей также обнаружены полости, наполненные жидкостью. Жидкость находилась в легких, брюшной полости и других тканях его организма. Изучение плода также показало развитие артрогрипоза — нарушения опорно-двигательного аппарата.

Как отмечает Коу, из полученных данных сложно делать выводы, поскольку такие симптомы обнаружены только в одном случае, однако это дает основания полагать, что вирус Зика может быть связан с мертворожденными детьми. Таким образом, врачи должны проверять такие случаи, особенно у женщин, которые до этого не проявляли признаков заболевания вирусом Зика.