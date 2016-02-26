Рим, 26 февраля, 2016, 12:19 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Обложка книги о Владимире Путине

ИА REGNUM: Что побудило вас написать книгу о биографии президента Российской Федерации? Какой период жизни Владимира Путина вам показался настолько знаковым и почему такое название: «Жизнь одного царя»?

Владимир Путин, безусловно, большой герой нашего времени, политический лидер, который восстановил гордость и стабильности России. Его фигура стала центральной на международной арене и в мировой геополитике. Я подумал, что ключом к пониманию его успешной политики должна стать и его биография, я описал ее в рамках культурной и политической истории России. Книга стала успешной, она возглавила списки самых продаваемых книг в Италии. Это указывает на то, что читатели желают узнать подробнее человека и политика, и это означает, что у Путина есть почитатели даже за пределами его страны. Его жизнь — яркий пример человека, который всего достиг сам, человека, способного на смелые решения и поступки. Люди также считают, что сегодня Путин защищает и представляет некоторые христианские ценности, который Запад не в состоянии защитить, я бы сказал так: Россия становится «Третьим Римом». Именно Путин с войной в Чечне смог противостоять первой попытке установить исламский халифат, президент России является одним из немногих, кто по-настоящему воюет с террористами. Я назвал его «царем», имея в виду некоего руководителя, «гида» нации, который восстановил гордость своего народа и открыл перед ним большие перспективы.

ИА REGNUM: Известно, что между Западом и Россией существуют некие разногласия, которые отражаются, прежде всего, в мировой прессе искажением и мистификацией информации. Что вы думаете по этому поводу? Возможно, что это явление частично коренится в страхе, которые испытывает ЕС перед таким большим и сильным соседом, как Россия?

Я думаю, что разногласия между Западом и Россией не имеют отношения к народам, но к некоторыми финансовым и банковским элитам Запада, сподвижникам левых, которые засели у власти в некоторых странах. Это те экономические силы, которые объединились с олигархами, именно с теми, которых выгнал Путин, когда-то эти самые олигархи пытались ограбить русский народ. Это правда, что западные журналисты часто описывают российского лидера с помощью стереотипов, поверхностных оценок, без доказательств исторических фактов. Европа должна учитывать, что она сама, Европа, простирается географически и культурно от Атлантики до Урала, Россия является неотъемлемой частью ее истории.

ИА REGNUM: В декабре месяце итальянский канал Mediaset транслировал документальный фильм «Президент» о жизни и политической карьере Владимира Путина. В январе канал RAI в прайм-тайм показал специальный выпуск передачи «Порта, а Порта» про Россию, речь шла и о санкциях тоже. Считаете ли вы, что это является отражением каких-то положительных изменений в итальянской информационной повестке дня? Мы говорим о телевидении, хотя между наши странами всегда было тесное сотрудничество в культурной сфере.

Россия внесла огромный вклад в мировую литературу. Стоит назвать только таких авторов, как Пушкин, Чехов, Достоевский, Толстой. Творчество этих авторов также пересекаются с итальянской культурой, Достоевский очень хорошо знал тексты Данте Алигьери. Огромное влияние итальянская музыка оказала на русскую, и наоборот. Наш народ всегда восхищался русским народом, нас очаровывала его история. Я считаю, что в ближайшее время и на правительственном уровне поведение изменится.

ИА REGNUM: Как бы вы определили современные отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки? СМИ говорят о холодной войне, которая якобы никогда не заканчивалась. Разделяете ли вы эту точку зрения или думаете по-другому?

Настоящая холодная война закончилась с коммунизмом. Здесь также следует проводить различие. Дональд Трамп известен как поклонник Путина, почти все республиканцы имеют более честные отношения с Россией. Путин направил делегатов на Конвенцию, когда была номинация Буша-младшего, русские были встречены с теплотой. Я не думаю, что есть вражда между средним американцем и Россией. Обама со своей неудачной внешней политикой вызвал эту глупую полемику.

ИА REGNUM: Италия, без всякого сомнения, является одной из западных стран, имеющих тесные контакты с РФ в разных сферах. Правительство Италии попыталось наложить «вето» на очередное продление санкций. Как вы оцениваете политику премьера Ренци с этой точки зрения?

Санкции бесполезны и приносят ущерб как России, так и Италии, которая потеряла более 3 млрд экспорта в год. Ренци, конечно, знает об этом, но и Олланд, и Меркель не рады такому положению вещей. Выход один: правительства стран ЕС должны быть более смелыми, действовать сообща и отменить санкции.