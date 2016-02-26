Вашингтон, 26 февраля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Атомные авианосцы, подводные лодки и сверхсовременные бомбардировщики и истребители-невидимки — все они представляют собой самые смертоносные и дорогостоящее виды вооружения в арсенале США, однако может получиться так, что все они окажутся устаревшими, пишет Гарри Дж. Казианис для National Interest.

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К такому выводу автор приходит после изучения ряда докладов аналитических центров США. И хотя эра могущества американской армии еще не закончилась, а современное оружие Вашингтона по-прежнему является самым передовым, тенденции очевидны: если командование США стремится сохранить за собой непревзойденное могущество в военной области, то в ближайшие годы ему необходимо вложиться в исследования и разработки новых видов оружия, для того чтобы сохранить свое преимущество над такими странами, как Россия и Китай.

Во-первых, причинами для беспокойства являются ракеты КНР, которые Пекин может направить против авианосцев США. По всей видимости, угроза того, что этот символ морского могущества Вашингтона потеряет актуальность, особенно велика, и почти в каждом новом докладе на будущее этого важного военного инструмента бросается черная тень.

Например, в недавнем докладе, опубликованном Центром новой американской безопасности, под удачным заголовком: «Красная тревога: Растущая угроза авианосцам США» его автор заявляет, что угрозы на ближней, средней и дальней дистанции авианосцам, в том числе от ракет и других средств преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD), в которые Пекин вкладывает огромные средства, создает ситуацию, при которой авианосцы США «не смогут действовать безнаказанно в случае будущего конфликта».

Автор доклада подчеркивает, что авианосцам будет все больше угрожать системы A2/AD, поскольку они становятся все более распространенными. Используя авианосцы на фоне того, что A2/AD становятся все более эффективными, Вашингтон рискует потерять свои многомиллиардные корабли. В таких условиях противник, обладающий нужным потенциалом A2/AD, сможет нанести удар со сплошным поражением, и остановить его будет крайне сложно, если вообще возможно.

У Китая все больше возможностей для уничтожения авианосцев США на большом расстоянии, поскольку КНР, по всей видимости, намерен продолжать наращивать свой потенциал противокорабельных баллистических ракет. И как показал недавний парад в честь годовщины окончания Второй Мировой войны в Пекине, у КНР имеются ракеты Дунфэн-26 — следующая ступень после ракет Дунфэн-21.

Как и в случае с предыдущими вариантами, существуеют различные мнения относительно дальности Дунфэн-26. По различным данным, ракета обладает радиусом действия в 1.620 до 2.160 морских миль, а также может нести как конвенциональные, так и ядерные боеголовки. Если данные по ракетам верны, то с помощью них Пекин может наносить удары в том числе и по территории США в Гуаме. В случае более широкомасштабного конфликта эти системы могут достигнуть целей, если не на всей территории, то в большей части Аравийского моря.

Во-вторых, есть основания полагать, что подводные лодки США также могут потерять свой решающий потенциал. Здесь ситуация не настолько остра, как в случае с авианосцами, однако меры для сохранения их лидирующей позиции Вашингтона в этой области принимать необходимо. Так, Центр стратегического и бюджетного анализа уделяет внимание проблемам, с которыми столкнутся подводные лодки США.

Аналитики центра отмечают, что со времен холодной войны считалось, что подводные лодки, особенно бесшумные, по большей части недосягаемы для средств A2/AD, тем не менее скрытность подводных лодок, достигаемая только за счет бесшумности, ослабевает, поскольку сокращение каждого следующего децибела шума становится все более затратным предприятием.

Также появляются новые средства обнаружения, в которых используется ряд иных принципов, а не только акустические. Физические законы, стоящие за этими принципами были известны на протяжении десятилетий, однако их использование было невозможно ввиду слишком низкой скорости процессоров, из-за которой было нельзя просчитать все мельчайшие изменения окружающей среды, вызванные передвижением бесшумной субмарины.

Сегодня же благодаря большому вычислительному потенциалу ВМС может моделировать сложные океанографические процессы в реальном времени и использовать новые методы обнаружения. А с их развитием и распространением вскоре использование пилотируемых подводных лодок в прибрежных районах станет слишком рискованным.

И на этом проблемы подводного флота не заканчиваются, а только начинаются, поскольку также появляются новые сенсоры и соответствующие усовершенствованные устройства наведения торпед, благодаря чему военные могут применять новые подходы для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Если раньше противолодочным службам приходилось тщательно прочесывать большие морские территории для обнаружения подводных лодок, то теперь они смогут перейти к принципу «выстрелил и забыл» благодаря возможностям новых сенсоров и устройств наведения, а также большим вычислительным мощностям.

Так, в рамках новых подходов будут использоваться ракеты большой дальности, несущие торпедные боеголовки. Такие удары, возможно, и не потопят субмарину, однако с высокой долей вероятности заставят её маневрировать, сбив её с курса, из-за чего она станет уязвимой для более точного обнаружения.

И, наконец, технология «стелс», которая используется на все большем числе самолетов в воздушном флоте США, также может стать устаревшей. Связано это с успехами в создании новых радаров, благодаря которым у ПВО может появиться возможность сбивать самые продвинутые и самые дорогие летательные средства Вашингтона.

И по мнению военного аналитика издания Дейва Маджумдара, Китай, по всей видимости, строит новый высокочастотный радар на одном из искусственных островов на архипелаге Спратли, с помощью которого Пекин сможет отслеживать самые скрытные аппараты США, в том числе F-22 «Раптор», F-35 и бомбардировщики Нортроп B-2 «Спирит».

Однако, отмечает Казианис, у Вашингтона есть возможность сохранить за собой превосходство. Для начала, считает он, нет точных данных относительного, насколько смертоносными являются антикорабельные ракеты Пекина — особенно на больших дистанциях — и будут ли они реальной угрозой. Так, непонятно, сможет ли Пекин обнаружить авианосец США в огромном Тихом Океане, сможет ли он уничтожить его противоракетную оборону.

В плане подводных лодок все контрмеры, способные остановить действия подводного флота США, в данный момент находятся на стадии разработки и не представляют реальной угрозы. Что же касается технологий самолетов-невидимок, здесь угроза могуществу США кажется наиболее реалистичной для Белого дома.

Тем не менее, отмечает автор, в Пентагоне есть понимание того, что основные конкуренты США, а именно Россия и Китай догоняют США по многим показателям, а также придумывают средства сведения на нет некоторых преимуществ Вашингтона, поэтому можно ожидать ответных действий руководства США.