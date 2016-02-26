Вашингтон, 26 февраля, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Компания SpaceX отемнила ранее уже перенесённый на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи SES-9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт агентство Reuters.

space.com Ракета-носитель Falcon 9

Запуск ракеты был запланирован на 18:46 по местному времени (2:46 мск), однако, как сообщается, старт было решено отложить за две минуты до намеченного времени.

24 февраля SpaceX отменила запуск Falcon 9 в связи с неблагоприятными погодными условиями, о чём сообщалось в микроблоге компании в Twitter. Позднее издание The Telegraph проинформировало, что причиной переноса старта стала необходимость охладить ракетное топливо.

На этот раз причиной отмены старта названа техническая неисправность, однако какая-именно, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск спутника связи SES-9 планировалось осуществить ещё в середине минувшего года, однако он был отложен после взрыва ракеты Falcon 9, выводившей на орбиту космический грузовик Dragon с грузом для МКС, в июне.

В конце декабря SpaceX впервые удалось совершить успешную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 после запуска спутников связи. До этого SpaseX предпринимала не менее двух неудачных попыток сохранить первую ступень ракеты для её повторного использования, приземляя её на плавучую платформу в Атлантическом океане.

В ходе предстоящего запуска также планируется посадить первую ступень Falcon 9, однако в компании SpaceX уже заявили, что не ожидают успешной посадки на этот раз.