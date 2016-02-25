Багдад, 26 февраля, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на шиитскую мечеть в Багдаде, в результате которой погибли 15 человек, передаёт The Guardian.

lnhsnews.com Багдад

По информации издания, в распространённом боевиками заявлении сообщается, что один из террористов-смертников прошёл в здание мечети, где привёл в действие взрывное устройство, а второй подорвался на улице, когда к месту прибыли силы безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, взрывы в мечети в населённом преимущественно шиитами районе Шула столицы Ирака прогремели 25 февраля. В результате погибли 15 человек, ещё 50 человек получили ранения. Среди погибших — четыре сотрудника сил безопасности.