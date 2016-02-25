Вологодская область, 25 апреля, 2007, 10:04 — ИА Регнум. Основную часть ипотечных займов жители Череповца берут для приобретения квартир на вторичном рынке недвижимости.

Информацию об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, предоставила руководитель череповецкого филиала Фонда ипотечного кредитования Вологодской области Нина Шлыкова. Из 365 кредитов и займов, выданных в прошлом году, только 33 были взяты для приобретения квартир в домах-новостройках.

По словам Шлыковой, средний возраст череповецких заемщиков, берущих ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий, от 30 до 45 лет. Средний размер ипотечного кредита составил 643 тыс. рублей, средняя стоимость квартиры, приобретенной с помощью ипотечной программы, 1,2 млн рублей. Из всех череповецких заемщиков 74,8% - работники предприятий и организаций, 21,9% - работники бюджетных организаций, 3,3% - предприниматели. Молодые семьи в общем составе получателей ипотечных займов составили 21%.