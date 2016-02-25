Ереван, 25 февраля, 2016, 14:58 — ИА Регнум.

Армения налаживает и укрепляет с Ираном сотрудничество в области экологии, обсуждает возможности расширения сотрудничества в научно-технологической сфере. Пресс-релизы с подобным содержанием уже два дня распространяет МИД Армении. В ведомстве, однако не уточняют, что конкретно, кроме встреч армянского посла делается для углубления сотрудничества между странами.

После отмены санкций с Ирана в Армении только и говорят, что данное обстоятельство открывает новые перспективы для развития и укрепления двустороннего сотрудничества. Вновь активизировались обсуждения нереализуемого с экономической точки зрения проекта строительства железной дороги Иран-Армения, о котором впервые объявил президент Армении Серж Саргсян еще 7 лет назад.

19 февраля Саргсян инициировал цикл консультативных встреч с представителями дипломатических ведомств республики за рубежом с целью продвижения последними в числе иных интересов и вопросов торгово-экономического блока. Естественно, что под термином «за рубежом» в первую очередь имеется ввиду Иран. Было заявлено, что консультации по вопросам армяно-иранского торгово-экономического сотрудничества будут преобразованы в постоянный формат.

Президент Армении поинтересовался у посла Армении в Иране о возможностях страны с точки зрения активизации инфраструктурных проектов, связывающих Персидский залив с акваторией Черного моря. Кроме того, он подчеркнул вопросы армяно-иранского энергетического сотрудничества, инвестиционные вопросы в плане развития сотрудничества Иран-ЕАЭС посредством Армении, а также проблемы экспорта армянских товаров в Иран. Саргсян также проинформировал, что в скором времени в МИД Армении появится новый заместитель министра по экономическим вопросам.

После этого МИД Армении распространяет сообщение, в котором говорится, что посол Армении в ИРИ Арташес Туманян встретился с вице-президентом Ирана, руководителем организации по охране окружающей среды Масуме Эбтекар. Уточняется, что вице-президент ИРИ с удовлетворением отметила, что за последние годы армяно-иранское сотрудничество в области экологии укрепилось, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Также собеседники подробно обсудили проблему загрязнения реки Аракс, вопросы основания национального заповедника дружбы на армяно-иранской границе, развития экотуризма, реализации программ по сохранению отдельных видов животных.

Еще один пресс-релиз МИД Армении сообщает, что 24 февраля посол Армении в Иране и вице-президент этой страны по науке и технологиям Сорена Саттари обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами. В МИД Армении сообщили, что стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в научно-технологической сфере. В частности, посол представил вице-президенту возможности развития партнерства в сфере информационных технологий, биотехнологий, фармацевтики, производства электрических технологий.

А что известно о перспективных армяно-иранских проектах? Одним из таких является строительство Мегринской ГЭС. Хотя стороны вплотную приступили к завершающей стадии проекта и анонсировали старт строительства еще в ноябре 2012 года, до сих пор работы еще не начаты.

25 февраля замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян сообщил, что армяно-иранские стороны отклонились от общего графика строительства Мегринской ГЭС, и в настоящее время пересматривают технико-экономическую часть проекта. Также он поведал, что строительство ГЭС затягивается еще и по причине понижения уровня воды в реке Аракс.

Что касается планов Тегерана поставлять газ в Грузию по территории Армении, обсуждения которых ведутся на высоком уровне в эти дни, то экономисты отмечают, что Армения не получит значительных выгод, поскольку как газопровод Иран-Армения, так и газопровод Россия-Грузия принадлежат «Газпрому» и в случае достижения соглашения основную часть прибыли получит российская госкорпорация.

А на строительстве железной дороги Иран-Армения окончательный крест поставил Азербайджан, поскольку пока Армения налаживает с Ираном сотрудничество в сфере экологии и подписывает меморандумы о взаимопонимании, соседняя страна уже успела подписать с Ираном около десятка важных документов.

24 февраля завершился первый после снятия санкций с Ирана визит президента Азербайджан Ильхама Алиева в Иран. Визит оказался достаточно плодотворным как с точки зрения подписания двусторонних документов, так и в контексте политических заявлений, сделанных обоими президентами. В рамках визита Алиева стороны подписали 11 двусторонних документов. По мнению аналитиков, самыми важными из них это рамочные соглашения о продаже электроэнергии, соединении азербайджанских и иранских железных дорог, о сотрудничестве в сфере строительства железнодорожного моста Астара (Азербайджан) — Астара (Иран), меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанской госкомпанией SOCAR и Национальной нефтяной компанией Ирана, и о взаимопонимании между SOCAR и иранской инвестиционной компанией Ghadir.

Как пояснил президент Ирана Хасан Роухани, железные дороги Ирана и Азербайджана будут соединены к концу 2016 года. Что же касается вопросов транзита и коридора «Север-Юг», то «соединение железных дорог Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) станет важным событием до конца текущего года». Отметим, что железная дорога «Север-Юг» соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, и с течением времени сможет транспортировать до 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

Если проект будет реализован, то строительство железной дороги Иран-Армения становится бессмысленным, так как, кроме всего прочего прокладка только армянской части магистрали оценивается в $3,5−5 млрд.

24 февраля в парламенте Армении также прозвучали сомнения по поводу реализации строительства железной дороги Армения — Иран, особенно с учетом того, что уже подписано соглашение об энергетическом сотрудничестве ИРИ — Азербайджан.

В ответ министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян напомнил, что недавно министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян посетил Иран, где был подписан меморандум, по строительству железной дороги Иран-Армения. «Данный меморандум был подписан всего лишь несколько дней назад, и я не думаю, что Иран — свободное от санкций государство — позволил бы себе подписать меморандум, который может рассматриваться в качестве нереализуемых программ. Данные программы находятся в повестке правительств РА и ИРИ, и обсуждения по ним продолжаются», — подчеркнул Захарян.

В этой связи вспоминаются слова экс-премьер-министра Армении Гранта Багратяна, который 9 февраля заявил, что снятие санкций с Ирана не откроет перед Арменией никаких экономических перспектив.