Тирасполь, 25 февраля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Председатель Верховного совета Приднестровья Вадим Красносельский назвал «прорывом для всего государства» состоявшийся с 16-го по 20 февраля визит делегации приднестровских депутатов в Москву и состоявшиеся там встречи с российскими официальными лицами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, выступая на пленарном заседании приднестровского парламента Красносельский сообщил, что в Москве у делегации ВС ПМР состоялось 27 встреч на различных площадках органов государственной власти РФ: в Госдуме, Совете Федерации, аппарате президента, правительстве, МИДе.

Флаг ПМР

«Мы ехали не обозначить проблему нехватки у республики средств, — отметил спикер. — Мы были намерены найти пути решения стоящих перед республикой проблем. Россияне отнеслись к этому с интересом. Мы обсуждали возможность оживления нашей экономики, говорили о необходимости привлечения инвестиций».

По его словам, не осталась без внимания роль России в приднестровской истории, общая для двух государств история, на базе которой приднестровцы и предлагают выстраивать новые экономические взаимоотношения. «Немаловажна и политическая составляющая, — сказал Красносельский. — Состояние экономики напрямую зависит от нашей государственности. Я лично предлагал с аккуратностью апеллировать понятиями «автономия» и «федерация» (Очевидно, имеются в виду варианты разрешения молдавско-приднестровского конфликта на основе «территориальной целостности» Молдавии, в поддержку которой регулярно выступают всевозможные российские чиновники и дипломаты, тем самым нарушая принципы переговорного процесса. В рамках переговорного процесса Приднестровье обладает международно признанным статусом равной с Молдавией стороны конфликта, политическое решение которого, как и статус ПМР предстоит определить в ходе переговоров, без предварительных условий, включая попытки предопределить статус Приднестровья в рамках «территориальной целостности Республики Молдова» — прим. ИА REGNUM ).

Спикер подчеркнул, что все московские переговоры базировались на итогах референдума 2006 года, на котором приднестровцы заявили о курсе на независимость и последующее свободное вхождение в состав России. «Это наша национальная идея, которая сплачивает все общество, все политические силы», — отметил председатель Верховного совета.

По его словам, на встречах в Москве он неоднократно подчеркивал, что никакого противостояния внутри Приднестровья нет, «есть деловой спор». «Кое-кто хочет представить нормальный живой диалог противостоянием. Это не так. Все понимают, что только в споре рождается истина. Противостояние — это когда стенка идет на стенку. А у нас в парламенте идет нормальная работа, в которой задействованы разные органы власти», — сказал он.

Красносельский рассказал, что в ходе визита в Москву приднестровская делегация была приглашена на пленарное заседание Государственной думы РФ. «Российский спикер объявил о присутствии в зале приднестровской делегации и в ответ прозвучали аплодисменты. Это были аплодисменты всему приднестровском народу, всей Приднестровской Молдавской Республике», — сказал он.

Рассказал приднестровский спикер и о встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Тот, по словам Красносельского, объявил о своей готовности посетить Приднестровье и, в частности, Верховный совет, принять участие в пленарном заседании, выступить перед депутатским корпусом.

Красносельский сообщил, что в ходе встречи с председателем комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константином Косачевым достигнута договоренность о создании рабочей группы по экспертизе законодательных инициатив, рассматриваемых Верховным советом ПМР.

Приднестровский спикер рассказал о встречах с лидерами различных политических партий — главой ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем партии и думской фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Что касается взаимодействия с «Единой Россией», то, по словам Красносельского, в ходе визита был пролонгирован договор о сотрудничестве между «единороссами» и партией «Обновление», которая контролирует большинство мест в приднестровском парламенте.

Вадим Красносельский отметил, что «до сих пор Приднестровье находится в некоем информационном вакууме». «Наше общение показало, что не все российские должностные лица обладают информацией о ситуации в Приднестровье. Эти сведения были нами доведены, так же, как и информация о предлагаемых нами механизмах и способах решения существующих проблем», — подвел итог спикер.

ИА REGNUM отмечает, что Вадим Красносельский рассматривается как наиболее вероятный кандидат в президенты Приднестровья на президентских выборах, которые могут пройти в конце этого года. Его главным соперником вероятно станет действующий глава государства Евгений Шевчук. Ни один, ни другой, впрочем, пока о намерении участвовать в выборах официально не объявили.

Между тем предвыборная борьба между двумя основными политическими лагерями ПМР фактически уже началась. Одной из наиболее важных ее составляющих традиционно является конкуренция за поддержку со стороны российских элит. Успешный дебютный визит приднестровского спикера в Москву многие в Тирасполе расценили, как «стратегический провал» Евгения Шевчука и его сторонников.