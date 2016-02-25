Москва, 25 февраля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. После ограничений на отдых в Египте и Турции в Госдуме предлагают правительству РФ утвердить перечень «зимних курортов дружбы», передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля. Речь идет о курортах, расположенных на территории дружественных государств, желающих работать над увеличением потока российских туристов в период с ноября по март.

Topyti Звезда на пляже

Курорты Кубы, Вьетнама и Китая будут очень востребованы российскими туристами, считает, например, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). «Интерес российских туристов к отдыху за рубежом, прежде всего, в холодные месяцы — с ноября по март — остается», — констатировал он. «В этом плане такие курорты, как кубинский Варадеро, вьетнамский остров Фукуок, китайский остров Хайнань и многие другие точки мира при соответствующих ценах будут очень востребованы как с точки зрения прекрасной тропической природы, так и с точки зрения безопасности и дружественной обстановки», — отметил парламентарий.

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Кроме того, участники состоявшегося в Госдуме «круглого стола» также предлагают создать интернет-потрал, содержащий сведения о развитии культурно-познавательного, спортивного, лечебного и развлекательного туризма в государствах, климатические условия которых позволяют обеспечить отдых в зимнее время, а также с которыми Россия имеет стабильные дружественные межгосударственные отношения.

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Также в Госдуме настаивают на налоговых льготах на приобретение путевок, полученных в рамках молодежного туризма в дружественно настроенные страны.