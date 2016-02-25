Лондон, 20 июля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, лондонский «Тоттенхэм» не планирует в текущее летнее трансферное окно подписывать 29-летнего английского атакующего полузащитника Джесси Лингарда, выступавшего за «Манчестер Юнайтед».

Кирилл Венедиктов Джесси Лингард

Ранее сообщалось, что в подписании Джесси Лингарда, который на данный момент находится в статусе свободного агента, были заинтересованы лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Джесси Лингард принял участие в 22-х матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Кубок Лиги, Кубок Англии, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.