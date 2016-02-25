Москва, 25 февраля, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В Москве жители районов Капотня и Люблино вновь жалуются на запах сероводорода, сообщает РСН.

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По словам одного из очевидцев, в Капотне «воняет какой-то гадостью, особенно возле факела» (нефтеперерабатывающего завода).

ГПБУ «Мосэкомониторинг» уточняет, что в ночь на 25 февраля в Капотне и Люблино было зафиксировано превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода, сообщают «Вести». Оно превысило норму в 1,1−1,5 раза.

Год назад также наблюдалось превышение содержания в воздухе сероводорода. 13 мая 2015 года концентрация сероводорода по данным Мосэкомониторинга превысила максимально допустимую в три раза в районе Выхино-Жулебино и на станции Люблино. Кроме того, в воздухе в районе Люблино почти в полтора раза было превышено содержание оксида азота.