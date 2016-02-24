Цюрих, Швейцария, 25 февраля, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение о сокращении сроков дисквалификации экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с восьми до шести лет, сообщила 24 февраля пресс-служба организации.

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Как отмечается, апелляционный комитет частично подтвердил решения относительно Блаттера и Платини, ранее принятые арбитражной палатой независимого комитета по этике. При этом требование следственной палаты комитета по этике ФИФА о пожизненной дисквалификации чиновников было отклонено. Основанием же для смягчения наказания, как сообщается, послужил вклад чиновников в развитие футбола.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря комитет по этике ФИФА отстранил Йозефа Блаттера и Мишеля Платини от занятий футбольной деятельностью на восемь лет. Ранее Блаттера обвинили в незаконной передаче Платини двух миллионов швейцарских франков за некие услуги в 1999—2002 годах.

Позднее обвинения в коррупции с Блаттера и Платини были сняты, однако теперь рассматривался вопрос о нарушениях ими кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков и конфликта интересов.