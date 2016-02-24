Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Семь лет представили самых маленьких приматов на Земле — игрунки — просидели в закрытом помещении ростовского зоопарка и только в минувшие выходные, что называется, вышли в свет. Гости питомника смогли увидеть белоухих игрунок практически в естественных условиях, которые обеспечили в зимнем павильоне специалисты. Об этом рассказали ИА REGNUM в горадминистрации 24 февраля.

rostov-gorod.info Игрунки

На данный момент в теплом павильоне обживаются две пары игрунок. В силу своих миниатюрных размеров приматы пугливы, поэтому для них созданы все условия для того, чтобы спрятаться.

В конце прошлого года в семье приматов появилось потомство — два малыша маленьких обезьянок, сейчас их содержат в отдельном павильоне вместе с мамой и папой.

Напомним, что об открытии зимнего павильона стало известно в середине февраля. Тогда сообщалось, что впервые на публике будет представлен полугодовалый колобус Элвин. Всего в зоопарке сегодня насчитывается 16 видов приматов. Но из-за отсутствия подходящего помещения в зимнее время для гостей питомника они были недоступны.