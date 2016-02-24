Минкультуры против запрета на прокат фильма «8 лучших свиданий»
Москва, 24 февраля, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Министерство культуры Российской Федерации выступило против запрета на показ кинофильма «8 лучших свиданий» с участием украинского актера Владимира Зеленского, который ранее выступил в поддержку карательной операции на востоке Украины. Об этом сегодня, 24 февраля, передает радиостанция «Говорит Москва».
Сообщается, что в Минкульте высказались против запрета на показ фильма «8 лучших свиданий» с Зеленским. Ведомство уже неоднократной высказывалось о нецелесообразности введения запретных мер в отношении украинского кинематографа и отдельных деятелей культуры Украины.
Напомним, ряд российских деятелей культуры и, в частности заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы режиссер Владимир Бортко выступили против проката фильма «лучших свиданий», в котором снялся украинский актер Зеленский. Бортко даже назвал прокатчиков фильма иудами.
Про актера Зеленского известно, что он поддерживает в украинском конфликте сторону ВСУ. Шоумен перечисляет средства на проведение так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО).
Также известно, что на представление фильма в Москву, Зеленский ехать побоялся.