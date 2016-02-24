Москва, 24 февраля, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Министерство культуры Российской Федерации выступило против запрета на показ кинофильма «8 лучших свиданий» с участием украинского актера Владимира Зеленского, который ранее выступил в поддержку карательной операции на востоке Украины. Об этом сегодня, 24 февраля, передает радиостанция «Говорит Москва».

Цитата из к/ф «8 лучших свиданий». реж. Марюс Вайсберг. 2016. Россия Вера Брежнева и Владимир Зеленский

Сообщается, что в Минкульте высказались против запрета на показ фильма «8 лучших свиданий» с Зеленским. Ведомство уже неоднократной высказывалось о нецелесообразности введения запретных мер в отношении украинского кинематографа и отдельных деятелей культуры Украины.

Напомним, ряд российских деятелей культуры и, в частности заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы режиссер Владимир Бортко выступили против проката фильма «лучших свиданий», в котором снялся украинский актер Зеленский. Бортко даже назвал прокатчиков фильма иудами.

Про актера Зеленского известно, что он поддерживает в украинском конфликте сторону ВСУ. Шоумен перечисляет средства на проведение так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО).

Также известно, что на представление фильма в Москву, Зеленский ехать побоялся.