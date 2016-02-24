Санкт-Петербург, 24 февраля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Подписи под соответствующим обращением уже начали собирать жители наиболее крупных населенных пунктов Кудрово и Мурино Всеволожского района. Чиновники и эксперты понимают трудности обитателей областных новостроек, но предостерегают: людей просто используют в предвыборной борьбе, да и «золотой дождь», в виде средств петербургского бюджета, не прольется на их головы при любом стечении обстоятельств.

Иван Шилов ИА REGNUM

Рукой подать до городской прописки

Инициаторы обращения из Кудрово подчеркивают, что их село за десяток лет превратилось в быстро застраиваемый «спальный район» Петербурга. И, в то время как населения становится всё больше, инфраструктура остаётся «деревенской». Так, сельчане жалуются, что одна единственная двухполосная дорога постоянно стоит в пробках, отсутствуют светофоры, нет в густонаселенной деревне муниципального общественного транспорта, больниц и поликлиник, а также учреждений соцобслуживания, культуры и спорта. Официальный районный центр — Всеволожск — находится далеко от Кудрово, в отличие от Невского района Петербурга, что затрудняет получение гражданами государственных и социальных услуг.

«Ленинградской области мы не интересны, из-за окраинного расположения и скромных финансовых возможностей, а для Санкт-Петербурга мы — другой регион. В итоге, мы никому не нужны», — утверждают авторы петиции, опубликованной на сайте «Российская общественная инициатива».

Вслед за жителями Кудрово обращение с перечислением схожих проблем оставили обитатели новостроек в Мурино. «Несомненно, что подавляющее большинство населения, которое будет проживать в построенных жилых кварталах, если не все, по работе, снабжению, муниципальным городским интересам, будет связано с городом Санкт-Петербургом, а не с Всеволожским районом. Если люди работают, живут проблемами, культурной жизнью города, зачем искусственно делать их жителями области?», — недоумевают авторы этой петиции.

Пустые надежды

Разделяет переживания местных жителей и депутат областного парламента Дмитрий Силаев. «Если бы я был жителем Кудрово или Мурино, Новодевяткино или Рощино, я бы, безусловно, не мудрствуя лукаво, голосовал за присоединение (к Петербургу, — прим.). Я бы смог пользоваться всеми льготами, которые есть у жителей Санкт-Петербурга, и нет у жителей Ленинградской области: транспортными, жилищно-коммунальными, социальными. Но я, к сожалению или к счастью, там не живу», — сказал депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Безусловно, считает Дмитрий Силаев, жителей этих населенных пунктов манит городской бюджет, который в пять раз больше областного. И медицинское обслуживание, по его словам, для миллионов петербуржцев лучше, чем вся система здравоохранения Ленобласти: хотя бы потому, что там всё в шаговой доступности.

Но, как бы ни хотели некоторые жители 47-го региона стать петербуржцами, не выходя из дома, реализация их просьб нереальна, уверен депутат. «Всё упирается в законодательство Российской Федерации: для этого необходимо два референдума — Петербурга и Ленобласти. Или можно решить законодательным путем, через парламенты субъектов. Но пойдут ли на это? Думаю, что нет», — сказал Силаев.

Не исключил парламентарий и политическую составляющую инициатив. «Это может быть предвыборной «фишкой». Хотя сама идея о присоединении к городу носится в воздухе. Жителей к этому не надо подталкивать. Когда через десять метров от твоего дома находится Санкт-Петербург, все задумываются об этом. И это проблема не только Кудрово, Мурино и Новодевяткино. Жилье, конечно, несколько дешевле в десяти метрах от черты города, но сперва купил жилье, а потом только начал думать», — отметил народный избранник.

Политические игры в год выборов

«Это всё политические предвыборные лозунги, мол, а «за горой» у нас всё хорошо. Тут главное побольше голосов собрать. Но они вводят людей в заблуждение, если говорят, что у вас плохие дороги, а мы вас всем обеспечим. Потому что не будет этого», — предостерегает жителей глава администрации Всеволожского района Владимир Драчев.

Аналогичное мнение — о политической подоплеке появившихся обращений — высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Гавра. «Те, кто запускает этот процесс, могут собрать голоса. Решение принято не будет, но собранные подписи могут повлиять на итоги выборов. Например, один из кандидатов пройдет под этим флагом в Законодательное собрание области», — предположил Гавра.

В том, что идея присоединения Кудрово и Мурино к Петербургу — не более чем предвыборный прием, уверен и его коллега, политолог Юрий Светов. «Когда выборы на носу, всевозможные партии активизируются и собирают подписи за всякие вещи, которые привлекают внимание. Я вижу за этим только одну политическую составляющую. Это сотрясение воздуха политиками, которых на самом деле не очень интересуют живущие там люди. Какая-нибудь из партий так пытается заявить о себе, чтобы, когда люди получат бюллетень из 73 партий, поставили галочку именно за нее», — заключил политолог. Он напомнил, что уже на протяжении 20 лет, если не больше, идут разговоры о присоединении города Сертолово к Петербургу, «а воз и ныне там».

Иллюзии о «золотом дожде»

По словам Юрия Светова, в мотивах присоединения окружающих Петербург поселений всегда звучит надежда на то, что раз бюджет города на Неве больше, чем бюджет Ленинградской области, людям от этого будет чуть легче жить. Безусловно, вопросы к областной инфраструктуре возникают, однако политолог уверен, что не надо надеяться, что в случае присоединения этих населенных пунктов к Петербургу городские власти ими начнут заниматься активнее.

Не питать иллюзий насчет «прекрасного будущего» в случае присоединения областных новостроек к городу, как собственно и о возможности такого присоединения, предлагает и Дмитрий Гавра. «Земли, на которых стоят эти муниципальные образования, достаточно дорогие. Всё это — налогооблагаемая база. И я слабо верю, что решение передать земли городу будет принято. Тем более, что это создаст прецедент, и завтра мы узнаем, что еще и Бугры хотят присоединиться, Новодевяткино и другие. В результате мы получим волну ненасыщенных социальной инфраструктурой муниципальных образований, которые тяжким бременем лягут на бюджет Санкт-Петербурга», — считает политолог.

Конечно, такая инициатива идет от понимания людей, что инфраструктура в Петербурге лучше. Что до городских поликлиник и школ им ближе, чем до областных. Медленно решаются вопросы, которые в свое время не были решены застройщиками. Но, подчеркнул Дмитрий Гавра, и в случае гипотетического присоединения к городу «золотой дождь не прольется».

С областным губернатором — лучше?

«Жизнь людей мгновенно не изменится, если они окажутся в пределах административных границ Санкт-Петербурга. Эти вопросы должно решать правительство Ленинградской области, во главе которого находится современный динамичный губернатор, а также есть не такая плохая налогооблагаемая база. Надо создавать рабочие места и решать все вопросы в рамках действующего административного разделения», — предложил Гавра.

В том, что не нужны Петербургу областные поселки с их проблемами, уверен и Юрий Светов. «Если мы посмотрим на Петербург, увидим проблемы инфраструктуры в Колпино. Поэтому считать, что они присоединятся к Петербургу и на них прольется дождь финансирования из всяких благ, это иллюзия. У нас с вами есть перед глазами пример Новой Москвы. Приняли решение присоединить, теперь можно читать о постоянных проблемах, несостыковках, несогласованности. Они крутятся в этих бюрократических жерновах. Людей интересует другое — чтобы их повседневной жизнью кто-то занимался. А делает это власть Ленинградской области или власть Санкт-Петербурга, им все равно. Тем более, что у областных властей были разнообразные идеи по поводу того же Кудрово — чуть ли не столицей области его сделать», — напомнил Светов.

Глава Всеволожской районной администрации в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что проблемные территории ни в коем случае «не сбрасывают со счетов». Конечно, основной бедой пока остаются неразвитые дороги, но и этот вопрос, по словам Владимира Драчева, все время находится в рабочей повестке руководства области: постоянно проходят совещания совместно с Петербургом и профильными комитетами о строительстве новых дорог, а затягивается начало их строительства по объективным причинам.

Вместе с тем, Владимир Драчев подчеркнул, что в ближайшее время Кудрово и Мурино окажутся даже в более выгодном положении, чем другие населенные пункты Всеволожского района. «Там будут совершенно новые школы и садики с уникальными программами обучения. Школы, подобных которым даже нигде в России нет. В этом плане будет даже лучше, чем в самом Всеволожске, где детям приходится ходить во вторую смену. С 1 сентября очередь будет практически снята. Так, в Кудово будет три новые школы и еще больше детских садов, в Мурино — новая школа на 1200 мест и еще детские сады, в Новодевяткино будет строиться школа», — подытожил Драчев.