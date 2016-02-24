Краснодар, 24 февраля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. С размахом отметила 23 февраля уроженка Кубани, которая умудрилась «эффектно» припарковаться во дворе жилой новостройки, задев 17 стоящих рядом машин. По словам очевидцев происшествия, его виновница была в абсолютно неадекватном состоянии. На место массового ДТП прибыли дорожные полицейские. Ущерб, нанесенный девушкой каждому авто, незначителен, однако теперь ей предстоит выплатить кругленькую сумму.

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Событие вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Как написала одна из очевидцев события Ксения Сундукова в сообществе «Типичный Краснодар», виновница ДТП сначала сбила пешехода на ул. Володарского, потом задела 4 машины, затем заехала во дворы, чтобы скрыться.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по г. Краснодару Михаил Земляков, сейчас по факту массового ДТП во дворе жилого дома проводится проверка. На девушку составлен протокол об административном правонарушении.