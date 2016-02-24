Москва, 24 февраля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Продажи телевизоров в России из-за экономического кризиса сократились на 47%, а долларовая выручка от продаж снизилась на 56%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке бытовой техники. О том, что аудитория интернета в России давно уже превысила телеаудиторию, газета умалчивает, равно как и о том, что многие предпочитают смотреть телепрограммы уже не по телевизорам, а используя разного рода компьютерную технику и гаджеты.

hereandnow.wbur.org Магазин телевизоров

По данным издания, падение объемов и выручки заставило отказаться от российского рынка целый ряд японских брендов.

Так, из данного бизнеса в России фактически ушел Sharp. Доля Panasonic по выручке на рынке ТВ-устройств сократилась с 2% почти до нуля, компания сосредоточилась на премиальном сегменте, в котором занимает 3−5%.

Кроме того, в 2015 году Toshiba прекратила поставлять в страну телевизоры и другую потребительскую технику.

В то же время компании LG, ставшей лидером рынка, удалось реализовать 1,6 млн телевизоров и занять 29% рынка, а корейскому производителю Samsung досталась лишь вторая позиция с 28% рынка. Доля по выручке от продаж Samsung также упала примерно на 4 п. п., но компания осталась на первом месте с 33,7%, при этом на LG пришлось 32,7%.

Отметим, что наиболее успешной из компаний Японии остается Sony, занимающая третье место по объему и выручке.