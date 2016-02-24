Москва, 24 февраля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. У правительства РФ не хватает финансовых средств на выполнение антикризисного плана. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», министр финансов России Антон Силуанов сообщил в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Нет кризиса? — нет и денег на борьбу с ним

Министр обращает внимание на то, что из 250 млрд рублей средств, заявленных в антикризисном плане 2016 года на его исполнение, у правительства РФ есть лишь 120 млрд рублей из антикризисного фонда, остальные 130 можно будет найти только после правки бюджета на 2016 год. При этом, как сообщало ИА REGNUM, в ходе согласования плана в правительстве, он утратил даже название «антикризисного».

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Сейчас у российского правительства, по подсчетам Силуанова, есть 65 млрд рублей, еще около 55 млрд рублей могут появиться только в апреле 2016, когда федеральное казначейство направит в фонд невостребованные остатки бюджета-2015.

В письме Медведеву министр предлагает решение проблемы. По поручениям президента РФ Владимира Путина в 2016 году Белый дом может израсходовать из президентского резерва более 342 млрд рублей, так что правительство РФ может попросить об ассигновании, однако ему нужно будет убедить российского лидера в чрезвычайной важности антикризисного плана.

Глава Минфина предлагает уменьшить расходы из антикризисного фонда до 120 млрд рублей, а из президентского резерва попросить не 203 млрд рублей, которых недостает на антикризисный план, а самое больше 130 млрд рублей.