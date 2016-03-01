Вашингтон, 1 марта, 2016, 16:12 — ИА Регнум. «Режиму Путина грозит банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов», заявил намедни Джордж Сорос. Ситуацию на мировом рынке золота и высказывания мирового спекулянта анализировал постоянный автор ИА REGNUM Максим Рева.

Heinrich-Böll-Stiftung Джордж Сорос

В 2016 году крупные мировые инвесторы продолжили переводить свои финансовые активы в физическое золото. Тут стоит отметить, что, по данным Нью-Йоркской биржи Comex, где торгуют фьючерсами на золото, по сравнению с августом 2015 года запасы физического золота упали в 8 раз, при этом остался неизменным суммарный объём контрактов на поставку жёлтого металла — 40 млн тройских унций. В результате в Нью-Йорке на конец января 2016 года 99,81% торгуемых фьючерсов на золото не были физически обеспечены этим металлом. А соотношение между «бумажным» золотом (контрактами на поставку) и физическим на текущий момент составляет 1:300 в пользу «бумажного».

Отчетность говорит о том, что последние несколько лет основными покупателями золота являются Китай, Индия и Россия. На этом фоне очень любопытные заявления сделал финансовый спекулянт Джордж Сорос, заявивший, что в России в 2017 году разразится дефолт.

В своей книге «Алхимия финансов», вышедшей в свет ещё в конце 1980-х, Сорос пишет, как он обратил внимание на то, что его публичные заявления кардинальным образом могут повлиять на рынки и даже на экономики суверенных стран, и тут же оговорился, что старается не делать таких заявлений. Сорос ценит свои слова и то, что он сказал о России, — не просто так.

И действительно, как сообщают западные СМИ, Сорос, который выходит из акций и других финансовых инструментов и активно скупает золото, пытается спровоцировать панику с целью обвала рубля. Добиваясь тем самым, чтобы ЦБ, вместо покупки на рынке валюты или золота для ослабления рубля, начал бы их продавать, поддерживая рубль. Тогда на рынке увеличится предложение физического золота, что позволит на время сдержать рост стоимости золота и активов золотодобывающих компаний, которые также скупает Сорос.

Однако сводить подобные высказывания, пусть и очень крупного финансового игрока, лишь к интересам его бизнеса было бы как минимум опрометчиво. Слишком многие на Западе спят и видят, как сводят окончательные счеты с Россией. И уж точно воспользуются любым просчетом руководства страны, чтобы сны стали явью. Поэтому высказывания таких одиозных фигур, как Джордж Сорос, без внимания оставлять нельзя.

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