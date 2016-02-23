Брюссель, 23 февраля, 2016, 22:22 — ИА Регнум. В 2016 году более 100 тысяч беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки прибыли в Европу через Средиземное море. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По статистике, 102 тыс. человек попали в Старый Свет через Грецию, а остальные 7,5 тыс. — через Италию. «За этот период времени 410 человек погибли при попытке переправиться из Турции в Грецию», — отметили в организации.

За первые шесть недель 2016 года число беженцев, пересекающих Средиземное море, увеличилось в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Европейская комиссия опасается «гуманитарного кризиса» на Балканах, передает французский телеканал Europe 1. «Мы обеспокоены ситуацией на дорогах Балканского полуострова, которая угрожает перерасти в гуманитарный кризис. В первую очередь это касается Греции», — заявил еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас раскритиковал Брюссель за неспособность обуздать миграционный кризис. Политик выступил с протестом в отношении Австрии, созвавшей министерский саммит по беженцев без участия Афин.