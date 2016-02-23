Минск, 23 февраля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 23 февраля в ходе общения с представителями дипломатического корпуса после церемонии возложения венка к монументу на площади Победы в Минске прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Белоруссии с тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

novate.ru Ветер из денег

Обращаясь к послу России в Белоруссии Александру Сурикову, руководитель постсоветской республики обратил внимание, сообщает госинформагентство БелТА, «что сделанные накануне по поводу тарифов ЖКХ заявления получили в России широкий резонанс» и пояснил, что чиновникам дано задание проанализировать ситуацию с тарифами на ЖКУ и произвести точные расчеты. Из официального сообщения не понятно, какое отношение посол России имеет к проблемам шокового повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг в Белоруссии в целом, уборке и переработке мусора в частности и воровству денег белорусских налогоплательщиков.

«Довели жесткие тарифы. Что они начали делать? Они начали мудрить и вводить некие показатели», — заявил Лукашенко, обратившись к теме переработки твердых бытовых отходов (ТБО).

«Переработка — это выгодная вещь, у нас в очереди стоят, чтобы перерабатывать. За что же платить?», — сказал руководитель постсоветской республики.

«Это значит, занимаются приписками, чтобы украсть деньги из бюджета легальным путем. А у нас статья за это, за это надо сажать», — пояснил Лукашенко и пообещал, что порядок в этой сфере будет наведён.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 22 февраля в Минске обсуждения доклада о налоговой и акцизной политике в 2016 году Александр Лукашенко подверг критике шоковое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заявил о необходимости разобраться с ценообразованием в коммунальном транспорте и запретил снимать налоговые льготы с самых востребованных населением продуктов питания. Он также отверг «гайдаровские реформы российского образца».